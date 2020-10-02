Оперативники затримали чоловіка за розбійний напад на таксиста в Оболонському районі столиці

Нападник, погрожуючи зброєю, забрав у водія гроші, телефон та особисті речі. За скоєння злочину чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

У червні цього року до правоохоронців звернувся таксист, який повідомив, що на нього скоїли розбійний напад на вулиці Маршала Тимошенко. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, правоохоронці з’ясували, що потерпілий – 55-річний громадянин іншої держави, який давно мешкає і працює в Україні:

«Водій розповів нам, що на проспекті Перемоги до нього в автомобіль сіли двоє чоловіків, які попросили відвезти їх в Оболонський район столиці. Однак, не доїхавши до пункту призначення, один з пасажирів дістав предмет, схожий на пістолет, та приставив його до голови таксиста, а після наказав віддати виручку та мобільний телефон. Потім нападник з товаришем вибіг з автівки та зник у невідомому напрямку».

Співробітники карного розшуку переглянули та вилучили записи з камер відеоспостереження. Після проведеного комплексу оперативно-розшукових дій правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його за місцем мешкання. Ним виявився 25-річний киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За скоєне молодику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва