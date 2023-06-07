Колаборант намагався побудувати кар’єру «народного міліціонера» при окупантах

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець м. Ізюм під час окупації населеного пункту обійняв посаду «оперуповаженого карного розшуку» у так званій «народній міліції».

Колаборант займався оперативно-розшуковою діяльністю, зокрема проводив допити та затримання осіб.

Наразі обвинувачений переховується від слідства. Його судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура