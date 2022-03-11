В Україі поширюють фейкові емейли зі шкідливим посиланням, — ЦПД

Хакери розсилають листи від імені державних органів України з інструкціями щодо підвищення рівня інформаційної безпеки.

Серед українців поширюють фейкові емейли від імені державних органів України з інструкціями щодо підвищення рівня інформаційної безпеки.

Про це повідомив у Facebook Центр протидії дезінформації.

«У тілі листа є посилання на веб-сайт hxxps://forkscenter[.]fr/, з якого пропонується завантажити «критичні оновлення» у вигляді файлу «BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe» розміром близько 60МБ. Цей файл запускає завантажувач «alt.exe», який встановлює низку файлів», — інформують у ЦПД.

В Центрі кажуть — запуск завантаженого файла «one.exe» призведе до ураження комп’ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

«Якщо ви отримували або відкривали зазначений лист негайно повідомте на пошту [email protected]», — наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, СБУ заявила, що посилює кіберзахист стратегічних об’єктів і створює для цього «гарячу» електронну адресу.

4 березня зловмисники створили фейкову Facebook-сторінку українського Міноборони і почали поширювати від її імені неправдиві повідомлення. // LB.ua