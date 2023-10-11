В Україні поширюється нова шахрайська схема щодо виплат допомоги

Шахраї розганяють по соцмережах тему з виплатами дітям під час війни.

Центр протидії дезінформації попереджає, що у соціальних мережах активно поширюється фейкова інформація про одноразові виплати українцям з неповнолітніми дітьми у розмірі 6600 гривень.

Для більшої правдоподібності та переконливості зловмисники у своїх повідомленнях посилаються на нібито ухвалений Верховною Радою України закон №2708 — 267 «Про виплату грошової допомоги усім громадянам України». Насправді такого закону не існує.

«Однак існує Закон №2708 „Про працю“. Зловмисники навмисно використали схожі цифри у своєму повідомленні, щоб ввести людей в оману. Окрім цього, перейшовши за посиланням з цього повідомлення, людина або потрапляє до сумнівного Telegram-каналу, або надає невідомим особам дані банківської карти, з якої шахраї в подальшому знімають гроші», — пояснюють дії шахраїв у Центрі протидії дезінформації.

Поліція закликає громадян не переходити за підозрілими посиланнями. А у разі їх виявлення — залишити скаргу та заблокувати сторінку, з якої розповсюджується повідомлення. Також не слід нікому передавати дані своєї банківської картки та рахунків.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області