В «Укрзализниці» с убытком в ₴12 млрд. член набсовета получил ₴2,3 млн. и купил автомобиль

Член наблюдательного совета «Укрзализныци» Олег Журавлев купил новый автомобиль за 1,2 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций, передает УНН.

Так, 9 июля Журавлев купил себе автомобиль Honda CR-V 2021 года выпуска.

За несколько дней до этого, 5 июля Журавлев получил от “Укрзализныци” вознаграждение в размере 332 тыс. грн.

В целом, с начала 2021 года Журавлев получил от “Укрзализныци” 2,3 млн грн вознаграждения.

В контексте

В прошлом году “Укрзализныця” получила рекордный убыток — 12 млрд грн. Временная следственная комиссия по оценке критического состояния “Укрзализныци” призвала Кабмин в срочном порядке уволить весь состав Набсовета и правления, как некомпетентных людей.

Недавно начался поиск новых членов Набсовета и правления. Убыточной “Укрзализныце” услуги HR агентств по подбору кадров обойдутся более, чем в 6 млн грн.

При чем новых членов Набсовета и правления, по всей вероятности, будет искать группа компаний Odgers Berndston, которая ранее подбирала действующих членов Набсовета. На это указывает тот факт, что эта компания уже стала победителем в тендере по отбору кандидата на должность управителя “УЗ” по грузоперевозкам — самого востребованного и прибыльного направления всей железной дороги.