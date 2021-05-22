В Умани неизвестный ранил двух жителей Израиля

В Умани сегодня сообщили о стрельбе, в результате которой пострадали двое граждан Израиля.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, пишет УНН.

Сегодня, 22 мая, на улице Софьи Перовской произошла стрельба. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и отбирают объяснения у очевидцев, а также устанавливают личность злоумышленника, который убежал до приезда правоохранителей.

Сейчас собраны сведения по факту хулиганства внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.