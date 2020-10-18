В Умані невідомі нанесли ножове поранення хасиду

У місті Умань Черкаської області в ніч на 18 жовтня було скоєно напад на двох хасидів-підлітків, старший з яких отримав ножове поранення щоки.

Про це повідомляє пресслужба Об’єднаної єврейської громади України.

Як зазначається, інцидент стався вночі за могилою Рабі Нахмана. За попередньою інформацією, троє молодих людей у віці приблизно 20-22 років напали на двох підлітків-хасидів 15 і 17 років. В результаті останній отримав ножове поранення щоки.

«Група з трьох невідомих завдала ножове поранення 17-річному брацлавському хасиду. Молодший встиг втекти, старший отримав ножове поранення. Цій події не передував будь-якої конфлікт. Постраждалих чатували в підворітті», – зазначили в пресцентрі Об’єднаної єврейської громади.

Також було встановлено, що камери відеоспостереження в районі вулиці Пушкіна зняли нападників, які тікали з місця злочину. // Главком