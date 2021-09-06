В Умани полиция уже открыла на хасидов три уголовных производства

На празднование Рош га-Шана в город Умань прибыли более 29 000 паломников-хасидов.

Правоохранители информируют о 38 сообщений о нарушениях, пишет УНН со ссылкой на полицию Черкасской области.

“Со времени пребывания паломников на территории города Умань поступило 38 сообщений. По результатам их рассмотрения было составлено 6 административных протоколов, из них: два о нарушении условий пребывания на территории города со стороны паломников, также по мелкого хулиганства и один административный протокол — за нарушение требований правил дорожного движения”, — сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко.

По его словам, начато три уголовных производства: по факту распространения с признаками подделки справок о прохождении ПЦР тестов, предоставление гражданином Израиля свидетельства с признаками подделки на право управления транспортным средством и по факту сбыта на территории города бит, электрошокеров и ножей. Правоохранители назначили соответствующие экспертные исследования.