В Умані затримали учасників злочинного угруповання за вимагання понад 40 000 доларів неіснуючого боргу

Фігуранти діяли під «дахом» місцевого «кримінального авторитета». 30 березня їх затримали під час передачі частини визначеної суми.

До поліцейських звернувся чоловік. Він повідомив, що невідомі тривалий час йому погрожують та вимагають повернути 41 000 доларів США, які начебто їм заборгував його син, який вже тривалий час мешкає за кордоном. Окрім того, від залякувань зловмисники перейшли до пошкодження особистого майна.

В ході оперативно-слідчих заходів поліцейські встановили осіб, які тероризували місцевого мешканця. Це – жителі Умані та учасники угруповання, що діяло під «дахом» «кримінального авторитета». Правоохоронцям вдалося зібрати докази їхніх протиправних дій та провести заходи для знешкодження діяльності угруповання.

30 березня оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Нацполіції за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення затримали двох фігурантів під час отримання ними частини неіснуючого боргу у 100 000 гривень.

Обидва чоловіки затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжних заходів. Продовжуються заходи зі збору доказової бази для притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво у ньому здійснює Уманська окружна прокуратура.

За вимагання передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України