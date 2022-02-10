Подробиці справи про хабар голові Держінспекції архітектури та містобудування

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до чоловіка, якого затримали після передачі $120 тисяч голові Державної інспекції архітектури та містобудування.

Про це інформує «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 3 лютого.

За матеріалами справи, у грудні 2021-го 51-річний громадянин зустрівся з в.о. директора Департаменту архітектурно-будівельного контролю Державної інспекції архітектури та містобудування та висловив пропозицію надати неправомірну вигоду голові відомства.

Йшлося про сприяння у видачі сертифіката відповідності закінченого будівництва об`єкта — офісно-готельного житлового комплексу з торгівельними приміщеннями та підземним паркінгом по вулиці Чернігівська на Харківському масиві. Це ЖК Terracotta, замовником якого є ТОВ «ІНКОЛОР Україна».

Площа об’єкта складає 60 000 кв.м. і хабар давався із розрахунку по 2 долари США за кожен квадратний метр площі, тобто загалом 120 тисяч доларів.

19 січня і 26 січня підозрюваний вкотре спілкувався із в.о. директора Департаменту і головою ДІАМ. За даними слідства, він пообіцяв надати неправомірну вигоду за приховування інформації про виявлені недоліки (відсутності лічильників електроенергії та трансформаторної підстанції), що унеможливлює введення об`єкта в експлуатацію, та видачу сертифікату відповідності.

1 лютого на парковці супермаркету «Ultramarket», перебуваючи в машині з двома посадовцями ДІАМ, чоловік передав нібито голові відомства кошти в сумі 119 700 доларів. Далі його на місці затримали працівники НАБУ.

Під час діалогу з детективами підозрюваний повідомив, що в автомобілі передав уже другий транш керівнику ДІАМ за сприяння введенню ЖК в експлуатацію.

Зустрічаючись із посадовцями інспекції, підозрюваний розповідав, що і раніше надавав неправомірну вигоду службовим особам державного архітектурно-будівельного контролю.

Крім того, суду демонструвався відеозапис на інтернет-ресурсі Youtube за 19 січня 2020 року, як підозрюваний, прийшовши до приміщення спортивного клубу в місті Мукачево, почав сварку з працівниками та, взявши до рук кувалду, почав погрожувати присутнім, не реагуючи на зауваження. Водночас немає інформації про реагування правоохоронців на даний інцидент.

Чоловік за останні 12 років офіційно заробив 115 тисяч гривень, хоча стверджував, що передає власні кошти. Водночас дружина підозрюваного за цей період декларувала дохід у 3 мільйони гривень. Підозрюваний має у власності молитовний дім і численні грамоти від релігійних організацій та дипломи за фінансову підтримку та всебічне сприяння розвитку спортивного руху в Україні.

Чоловік не є співробітником компанії-забудованика «ІНКОЛОР Україна». Місце його роботи не вказується.

Під час НСРД підозрюваний неодноразово розповідав про близькі стосунків із працівниками правоохоронних органів, в тому числі з тими, які обіймають керівні посади, чиновниками Офісу Президента України, родинні зв’язки з високопосадовцями органів державної влади.

Захисники переконували суд в можливій провокації з боку посадових осіб ДІАМ і створення ними умов та примушення підозрюваного до висунення пропозиції неправомірної вигоди. Адвокати вважають, що матеріали НСРД свідчать про те, що гроші могли передбачатися не для голови відомства, для в.о. директора департаменту ДІАМ, який, на думку сторони захисту, співпрацює із Національним бюро та є їх агентом.

Суд з цього приводу зазначив, що імовірна провокація злочину буде з’ясовуватися під час повного дослідження доказів при розгляді справи по суті.

Чоловіка помістили під варту із альтернативою застави у 2,2 мільйони гривень.