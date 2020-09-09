В Ужгороді покидьок-«стрибунець» пошкодив 7 автівок (фото)

За фактом пошкодження автівок в Ужгороді поліція відкрила кримінальне провадження

Сьогодні, 9 вересня, до поліції надійшло повідомлення про хуліганські дії чоловіка на одній з вулиць обласного центру.

За викликом оперативно прибув екіпаж патрульної поліції, які попередньо з’ясували, що 34-річний ужгородець, перебуваючи на вулиці Заньковецької почав безпідставно стрибати на автомобілі, що рухалися дорогою.

В результаті – механічних пошкоджень зазнали сім транспортних засобів.

Прибувши за викликом патрульні спробували самостійно вгамувати хулігана, проте чоловік на зауваження відреагував агресивно.

Коли на місце події викликали слідчо-оперативну групу, її працівники задокументували факт хуліганських дій. Медики освідчили порушника та встановили, що він тверезий. Пояснити свої вчинки останній не зміг.

Наразі за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. У справі триває досудове розслідування. Встановлюється сума збитків, яких чоловік заподіяв потерпілим.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області