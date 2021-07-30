В Ужгороді рецидивіст пограбував малолітніх дітей

У вівторок, 27 липня, до поліції Ужгорода звернулися батьки постраждалих у «Новому районі» Ужгорода дітей. Вони розповіли прибулим на місце події правоохоронцям, що троє дітей гралися у дворі загального користування, коли до них підійшов невідомий чоловік. Зловмисник розговорився з дівчатками та запропонував їм гру, за перемогу в організованих ним змаганнях, пообіцяв гроші. Коли діти кинулися виконувати його настанови, чоловік забрав їх телефон та велосипед й утік.

Камери відеоспостереження в тому районі зафіксували зловмисника, і двоє постраждалих 11-річних дівчаток впізнали чоловіка на цих зображеннях.

Оскільки 41-річний підозрюваний мав вже не одну судимість за майнові злочин – поліцейські вже орієнтувалися до його шукати. В результаті за лічені години крадія спіймали та вилучила у нього крадене у дітей майно.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, вчинений повторно. Фігуранту вже повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує до 6 років позбавлення волі, інформує поліція Закарпаття.

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