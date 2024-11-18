У Коростишеві у майстернях ліцею влаштували прибутковий бізнес – незаконну оренду припинено

Ювенальний прокурор Коростишівської окружної прокуратури довів у суді незаконність надання в оренду частини приміщень навчально-виробничих майстерень Коростишівського професійного аграрного ліцею вартістю понад 1,7 млн грн.

Господарський суд Житомирської області погодився з доводами прокурора та визнав договір недійсним, зобов’язавши орендаря повернути приміщення освітньому закладу.

Приміщення майстерень площею понад 500 м2, які розташовані в окремій будові ліцею, з вересня 2022 року орендувало обласне громадське об’єднання автомобілістів.

Прокурори встановили, що орендар порушив вимоги Закону України «Про освіту», яким передбачено використання такої категорії нерухомості суто для надання освітніх послуг.

Усупереч цьому, громадське об’єднання використовувало майстерні ліцею для комерційної діяльності та одержання прибутку. Зокрема, облаштувало там приватну СТО та займалося сертифікацією автотранспорту.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури