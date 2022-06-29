В Ужгороді викрили на одержанні хабаря лікаря-нарколога

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури одного з лікарів-наркологів Закарпатського обласного наркологічного диспансеру викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі встановлено, що працівник медустанови вимагав і одержав від громадянки хабар у розмірі 5 тисяч гривень. За ці кошти він обіцяв без проведення необхідного медичного освідування надати жінці довідку про те, що вона не перебувала за кермом транспортного засобу у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння. Саме після отримання коштів за безпідставну видачу такого документа особу затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення лікарю про підозру. Викриття кримінального правопорушення здійснено спільно зі співробітниками Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. Подальше досудове розслідування проводять слідчі Ужгородського райуправління поліції ГУНП в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури