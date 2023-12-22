10 років ув’язнення за хабар отримав один з екскерівників ДСЕК

Вищий антикорупційний суд 22 грудня визнав винним у хабарництві ексзаступника директора Департаменту державної експертизи Державної служби експертного контролю Сергія Головатого.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.

Головатого визнавали винним за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Експосадовцю призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років 6 місяців, із позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки. Його також позбавили 7‑го рангу державного службовця та призначили конфіскацію всього належного йому майна.

Його взято під варту у залі суду. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку упродовж тридцяти днів.

Окрім того, колегія суддів планує звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та порушити питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності двох адвокатів, які є учасниками справи.

Передісторія:

Головатого затримали в 2015 році під час вимагання хабара у розмірі 250 тисяч доларів від представника комерційної структури “за видачу відповідної ліцензії на експорт продукції”. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу.

В 2019 році його справу передали у ВАКС

УП