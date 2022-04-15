В Ужгороді затримали покидька, який погрожував дівчині-військовослужбовцю
Вчора, 14 квітня, поліцейські обласного центру Закарпаття отримали повідомлення від 27-річної місцевої мешканки, яка несе службу в підрозділі ТрО.
Дівчина розповіла, що на вулиці І.Франка в неї виник конфлікт із чоловіком, який поводився агресивно та погрожував їй фізичною розправою. Свої дії чоловік супроводжував провокативними фразами про війну, штовханиною та криком.
Поліцейські затримали 39-річного мешканця Ужгорода та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.
За фактом злочину слідчі Ужгородського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 435-1 Кримінального кодексу України (Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю).
Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні вказаного злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Відповідно до санкції статті ужгородцю загрожує до 5 років позбавлення волі.
Слідство у справі триває.