В Ужгороді затримали покидька, який погрожував дівчині-військовослужбовцю

Вчора, 14 квітня, поліцейські обласного центру Закарпаття отримали повідомлення від 27-річної місцевої мешканки, яка несе службу в підрозділі ТрО.

Дівчина розповіла, що на вулиці І.Франка в неї виник конфлікт із чоловіком, який поводився агресивно та погрожував їй фізичною розправою. Свої дії чоловік супроводжував провокативними фразами про війну, штовханиною та криком.

Поліцейські затримали 39-річного мешканця Ужгорода та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом злочину слідчі Ужгородського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 435-1 Кримінального кодексу України (Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю).

Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні вказаного злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Відповідно до санкції статті ужгородцю загрожує до 5 років позбавлення волі.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області