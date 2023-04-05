В Ужгороді затримали рецидивіста, який пограбував переселенку

Днями на лінію «102» надійшов дзвінок від жінки, яку посеред ночі пограбували на одній із вулиць обласного центру Закарпаття. Зі слів заявниці, на вулиці Мукачівській до неї підійшов незнайомець і спитав котра година. Коли потерпіла витягла з кишені мобільний телефон, зловмисник вихопив гаджет у неї з рук та втік у невідомому напрямку. Жінка спершу самотужки намагалася наздогнати фігуранта, однак зрозумівши, що сама не впорається, звернулася по допомогу до правоохоронців.

Співробітники кримінальної поліції Ужгородського районного управління врахували покази потерпілої, опрацювали відео з найближчих камер спостереження та розпочали пошуки грабіжника.

В результаті, вчора, 4 квітня, оперативники затримали підозрюваного. Слідчі вилучили у нього мобільний телефон, що належить потерпілій та повернуть його їй найближчим часом.

Щодо грабіжника: 36-річний харків’янин, який раніше вже відбував покарання за вчинення аналогічних злочинів. Наразі поліцейські помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Його дії в поліції кваліфікували за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Дані відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до санкції інкримінованої статті затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області