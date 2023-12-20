В Ужгородській міськраді проводять обшуки

До міської ради Ужгорода сьогодні, 20 грудня правоохоронці прийшли з обшуками. Вони пов’язані з розкраданням коштів з місцевого бюджету.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

За даними джерел, наразі тривають обшуки в Ужгородській міській раді й за місцем проживання фігурантів.