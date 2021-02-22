В Виннице злоумышленник в медучреждении угрожал врачам пистолетом

В одном из медицинских учреждений Винницы задержали мужчину, который угрожал оружием работникам больницы.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области.

«22 февраля сразу после совершения правонарушения полицейские батальона патрульной службы полиции особого назначения «Винница» задержали жителя областного центра, который в одном из кабинетов диагностического центра угрожал пистолетом медицинскому персоналу. Напуганные медики вызвали полицию», — говорится в сообщении.

Так, около 16 часов в полицию по спецлинии 102 поступило сообщение от работника медицинского учреждения о том, что один из посетителей центра ведет себя агрессивно и угрожает медикам оружием.

На вызов прибыл экипаж батальона патрульной службы полиции особого назначения «Винница» и задержал вооруженного правонарушителя. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 39-летний житель города.

Для дальнейшего документирования правонарушения на место преступления прибыла следственно — оперативная группа полиции.

У задержанного полицейские изъяли предмет, похожий на пистолет, и нож.

Как отметили полицейские, следствием начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). За такое преступление предусмотрено наказание — до семи лет лишения свободы.