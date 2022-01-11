В закарпатском селе произошло братоубийство

Вчера, 10 января, около 14:40 в полицию поступило сообщение о смерти 49-летнего жителя села Ильница. Заявитель сообщил, что обнаружил своего родственника мертвым в его доме.

Прибывшие по вызову полицейские и медики осмотрели тело погибшего и выяснили, что смерть наступила после ранения грудной клетки ножом.

На месте происшествия полицейские провели безотлагательные следственные действия и установили предварительные обстоятельства преступления. Выяснилось, что между потерпевшим и его 56-летним братом возникла бытовая ссора, в ходе которой последний схватил кухонный нож и ударил пострадавшего в грудь.

В результате полученного повреждения 49-летний житель Ильницы умер до приезда скорой медицинской помощи.

Подозреваемого в преступлении 56-летнего мужчину полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК РФ. Ему инкриминируют часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы, сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области. // ua-reporter.com