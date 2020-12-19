В Запорожье разоблачили «порнопродюсера»

В Запорожье правоохранители разоблачили 43-летнего мужчину, который снимал ролики порнографического характера и выкладывал их на своей странице в соцсети. Деятельность мужчины документировали в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

На основании решения Орджоникидзевского районного суда в квартире мужчины провели обыск, в ходе которого выявили и изъяли технику, с помощью которой он изготавливал видео.

По данному факту открыто уголовное дело по признакам ч.1 ст. 301 УК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Мужчине грозит штраф, арест или ограничение свободы (до 3 лет). // 061.ua