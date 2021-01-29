В Запорожье сообщили о подозрении организатору борделя

В Запорожье 40-летний мужчина наладил бизнес по изготовлению и распространению порнографии. Он организовал и содержал публичный дом, в его группу входило шесть девушек от 20 до 28 лет.

По информации ГУНП в Запорожской области 27 января следователи по согласованию с прокуратурой Запорожской области сообщили организатору и женщинам, которые «работали» в составе организованной преступной группы о подозрении в совершении уголовных преступлений, связанных с созданием притонов.

Мужчине избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Досудебное расследование проводится следственным управлением в рамках уголовного дела, открытого сразу по нескольким статьям УК Украины (ст. 27, 28, ч. 3 ст. 301 и ч.1 ст. 302). // 061.ua