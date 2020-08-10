В Запорожье у супермаркета застрелили мужчину

Злоумышленники скрылись с места инцидента

В Запорожье произошла стрельба, в результате которой погиб человек.

Видео с места инцидента опубликовали в Telegram-канале «Это Запорожье».

Так, человека расстреляли напротив Запорожского трансформаторного завода возле супермаркета. Возле него сразу же собрались люди, среди которых был и брат погибшего. Родственник сказал, что в мужчину выстрелили не один, а три раза. После инцидента злоумышленники с оружием скрылись с места события.

По неофициальным данным, пострадавший скончался на месте. // Сегодня