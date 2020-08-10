В Запорожье у супермаркета застрелили мужчину
Злоумышленники скрылись с места инцидента
В Запорожье произошла стрельба, в результате которой погиб человек.
Видео с места инцидента опубликовали в Telegram-канале «Это Запорожье».
Так, человека расстреляли напротив Запорожского трансформаторного завода возле супермаркета. Возле него сразу же собрались люди, среди которых был и брат погибшего. Родственник сказал, что в мужчину выстрелили не один, а три раза. После инцидента злоумышленники с оружием скрылись с места события.
По неофициальным данным, пострадавший скончался на месте. // СегодняTweet