В Запорожье водитель «под кайфом» насмерть сбил человека

Виновнику ДТП избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

41-летнему водителю “ВАЗа”, который на момент ДТП был в состоянии наркотического опьянения, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщают в прокуратуре Запорожской области. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в субботу, 5 сентября, около 4:55 часов утра, водитель насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу на красный. Смертельное ДТП произошло на пересечении пр. Соборного и ул. Запорожской (район Областной библиотеки). Сообщается, что водитель также превысил скорость. // subbota.ua