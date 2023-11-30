Заволодіння бюджетними коштами на суму майже ₴1,5 млн. — судитимуть інженера комунального підприємства

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного інженера комунального підприємства за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2022 році між одним з департаментів Харківської міської ради та комунальним підприємством укладено низку договорів щодо надання послуг з утримання об’єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів.

Обвинувачений, маючи намір заволодіти бюджетними коштами, умисно вніс в акти приймання виконаних робіт недостовірні відомості, завищивши фактичні витрати. Підписані інженером офіційні документи містили інформацію з викривленим показником щодо обліку людино-годин.

У подальшому на підставі актів, підписаних обвинуваченим, на рахунок комунального підприємства було надлишково перераховано майже 1,5 млн грн бюджетних коштів, що завдало збитків Харківській міській раді.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура