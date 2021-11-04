В Запорожье задержали подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки

В Запорожье полиция задержала мужчину по подозрению в изнасиловании 6-летней девочки.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на полиции Запорожской области.

Сообщается, что 2 ноября 2021 года в отдел № 4 Запорожского районного управления полиции обратилась женщина 1985 года рождения и сообщила, что около 16:30, по месту ее жительства знакомый мужчина 1986 года рождения касался половых органов ее малолетней дочери.

“На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы собрали необходимую информацию и приняли меры по установлению местонахождения злоумышленника. Пострадавшую 6-летнюю девочку, ученицу 1-го класса доставили в больницу. Предварительный диагноз изнасилования подтвердился после медицинского обследования”, — говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что по данному факту следователем было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного в ч. 4 Ст. 152 “Изнасилование” Уголовного кодекса Украины.

“В ходе досудебного расследования было установлено, что фигурант имея прямой умысел на совершение действий сексуального характера, осознавая характер своего деяния и тот факт, что перед ним малолетний ребенок, силой совершил действия, которые квалифицируются как изнасилование. Сотрудники полиции разыскали мужчину и задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального Кодекса Украины”, — отмечается в сообщении.

В настоящее время следователем отдела полиции № 4 Запорожского районного управления ГУНП в Запорожской области полиции по согласованию с окружной прокуратурой, фигуранту сообщено о том, что он подозревается в совершении тяжкого уголовного правонарушения.