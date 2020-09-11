В Запорожье жена на пикнике заколола мужа шампуром

Полиция Запорожья расследует убийство местного жителя. Подозревают его жену и знакомого. Мужчине нанесли несколько ударов шампуром в грудь. Он умер от ран. Тело бросили на пляже, где вместе жарили шашлыки.

Об этом сообщили в ГУНП Запорожской области.

Полиция получила вызов об обнаружении трупа утром 10 сентября.

Погибшему было 43 года. Задержаны его 41-летняя жена и их общий ранее судимый 40-летний знакомый.

Уголовное производство расследуется по статье 115 УК Украины – умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. // vv.com.ua