До 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено експравоохоронця, який вимагав 1 500 доларів

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Вишгородської окружної прокуратури суд оголосив вирок колишньому начальнику одного з відділень поліції Київщини за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Також суд позбавив його права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 3 роки.

Прокурори у суді довели, що у березні 2016 року засуджений організував затримання мешканки м. Києва за нібито придбання та зберігання психотропної речовини.

Без складання передбачених законом процесуальних документів та приховуючи злочин від обліку, правоохоронець вимагав у затриманої півтори тисячі доларів США. За цю суму він обіцяв «вирішити питання» щодо непритягнення жінки до кримінальної відповідальності.

Київська обласна прокуратура