На Волині чоловік із сокирою напав на поліцейських та понищив службове авто

У Луцькому районі поліцейські затримали зухвалого зловмисника. Чоловіку вже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Встановлено також, що він раніше судимий за злочини проти правоохоронців.

Про це інформує поліція Волинської області.

Повідомлення про крадіжку телефона надійшло до поліції вчора, близько 2 години ночі. Виїхавши на місце події, правоохоронці допитали заявника, жителя села Озеро Луцького району, а опісля вирушили брати пояснення у зловмисника, який нібито нетверезий спав у будинку. Проте 29-річний чоловік вже чатував на поліцейських за рогом будинку з сокирою та розпочав словесно погрожувати присутнім. Аби уберегти життя та здоров’я заявника, поліцейські відвели його на безпечну відстань. У той час зловмисник зрубав сокирою номерні знаки зі службового автомобіля та намагався утекти.

Правоохоронці наздогнали чоловіка, його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, сокиру вилучили.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловіку вже оголосили про підозру. Досудове розслідування триває. // volynua.com