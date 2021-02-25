В Запорожской области пьяная женщина издевалась над матерью

Пенсионерке пришлось вызывать полицию, чтобы защититься от агрессивной дочери.

Приазовский районный суд рассмотрел дело по обвинению местной жительницы в совершении домашнего насилия (ст. 173-2 КУоАП).

Согласно протоколу, поступившему из полиции, 27 ноября, около 11 часов утра, обвиняемая, находясь в доме, где проживает с матерью, устроила скандал, обзывала женщину 1954 г.р. нецензурной бранью, толкала и угрожала физической расправой. Приехавшие по вызову правоохранители отвезли дебоширку на освидетельствование, которое показало, что она находится в сотоянии алкогольного опьянения.

В судебное заседание обвиняемая не явилась, поэтому решение было принято заочно. Суд назначил ей штраф 170 грн, с уплатой 454 грн судебного сбора. // ria-m.tv