Затримано чоловіка, чию картку Назарій Гусаков використовував для збору грошей
27 червня під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова правоохоронці затримали чоловіка, який був його довіреною особою. За даними слідства, картку чоловіка Назарій використовував для збору грошей.
Цю інформацію Суспільному підтвердили джерела у правоохоронних органах.
За даними правоохоронців, чоловік чинив опір під час обшуків. Також він намагався втекти на автомобілі та наїхав на оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Внаслідок цього правоохоронець отримав травми.
Чоловіка затримали за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Автомобіль вилучили та відправили на арештмайданчик. Санкція за опір поліції із застосуванням насильства — до п’яти років позбавлення волі.
Що відомо про ситуацію з Назарієм Гусаковим
- 7 червня у соцмережі “Х” почали поширювати дописи про те, що львівський активіст із СМА Назарій Гусаков не відповідає на питання про звіти за зібрані на лікування гроші. Дописи про ситуацію також опублікували активісти, які долучалися до зборів для Назарія.
- Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на ситуацію й повідомив, що Назарій отримує необхідні ліки коштом міста. Для збільшення дози препарату йому потрібно пройти обстеження. Також міський голова додав, що після того, як місто почало допомагати Назарію, сподівалися, що він припинить збір грошей.
- Суспільне поспілкувалося із керівницею міського управління охорони здоров’я Мартою Матюшко. Вона розповіла, що із червня 2024 року Назарій Гусаков є учасником міської програми із забезпечення лікарськими засобами пацієнтів, які мають спінальну м’язову атрофію.
- У коментарі Суспільному Назарій розповів, що відкидає всі звинувачення у шахрайстві. Він каже, що часто ліки він купував неофіційно, аби зекономити. І додає, що отримав від міськради 28 флаконів ліків на рік, але його потреба — орієнтовно 40 флаконів. Також гроші потрібні на інші ліки, реабілітацію та побутові потреби.
- 22 червня Національна поліція України відкрила два кримінальні провадження щодо справи зі зборами грошей на лікування Назарія Гусакова — за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
- Вранці 27 червня правоохоронці повідомили про обшуки у Львові та Києві за місцями проживання Назарія Гусакова та людей, яких він залучив до збору грошей для закупівлі препарату “Еврісді”. За даними поліції, обшуки спрямовані на документування можливих фактів нецільового використання благодійних грошей, а також встановлення місцеперебування людей, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної діяльності.