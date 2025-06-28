Затримано чоловіка, чию картку Назарій Гусаков використовував для збору грошей

27 червня під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова правоохоронці затримали чоловіка, який був його довіреною особою. За даними слідства, картку чоловіка Назарій використовував для збору грошей.

Цю інформацію Суспільному підтвердили джерела у правоохоронних органах.

За даними правоохоронців, чоловік чинив опір під час обшуків. Також він намагався втекти на автомобілі та наїхав на оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Внаслідок цього правоохоронець отримав травми.

Чоловіка затримали за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Автомобіль вилучили та відправили на арештмайданчик. Санкція за опір поліції із застосуванням насильства — до п’яти років позбавлення волі.

Що відомо про ситуацію з Назарієм Гусаковим