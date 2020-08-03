В Житомирской области на взятке в тысячу долларов задержали эколога

Работника Государственной экологической инспекции Полесского округа задержали во время получения взятки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает УНН.

«Государственный инспектор по охране окружающей природной среды Госэкоинспекции требовал и получил 1 тыс. долларов США от представителя сельскохозяйственного предприятия. За такую сумму он пообещал не указывать в официальных документах выявленные проверкой нарушения требований экологического законодательства при использовании водных ресурсов из скважины и не составлять протокол о административном правонарушении», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.