ВАКС конфіскував у експосадовця Одеської митниці квартиру та два паркомісця

Суд визнав, що це майно не могло бути придбане за рахунок законних доходів.

Антикорупційний суд задовольнив черговий позов прокурора САП про цивільну конфіскацію майна колишнього посадовця Одеської митниці.

Про це повідомила пресслужба ВАКС і САП.

“25 січня 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду винесла рішення у справі про цивільну конфіскацію активів особи, яка працювала в органах митної служби України. Суд визнав набуті особою активи – квартиру в м. Одесі та два паркомісця на загальну суму 2,8 млн грн такими, що не могли бути придбані нею за рахунок законних доходів і стягнув їх в дохід держави”, – йдеться в повідомленні.

У САП розповіли, що у листопаді 2023 року прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів Ткаченка, а також стягнення з нього їх вартості – 2,83 млн грн. На думку прокурора, експосадовець, не маючи достатніх законних доходів, у 2020 році через третю особу придбав квартиру і 2 машиномісця у історичному центрі Одеси. У подальшому третя особа подарувала ці об’єкти посадовцю.

Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів.