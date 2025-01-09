ВАКС призначив 15 років ув’язнення екснардепу Крючкову, який втік за кордон

Судді визнали винуватою також і його спільницю – колишню виконувачку обов’язків голови правління ПАТ “Черкасиобленерго”.

Вищий антикорупційний суд ухвали вирок щодо колишнього народного депутата Дмитра Крючкова у справі про організацію ним заволодіння коштами компаній ПАТ “Черкасиобленерго” та ПАТ “Запоріжжяобленерго”.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Крючкову призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.

Щоправда сам Крючков ще на початку року виїхав за кордон і не повернувся. Підставою для виїзду стало те, що він має п’ятьох дітей. До цього він виїздив на кілька днів і повертався, але 15 лютого виїхав і більше не повернувся.

У засіданнях суду він брав участь по відеозв’язку і повідомляв, що має право на постійне проживання в Монако.

Судді визнали винуватою також і спільницю Крючкова – колишню виконувачку обов’язків голови правління ПАТ “Черкасиобленерго” Світлану Кузьмінську. Їй призначили 8 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Окрім позбавлення волі, суд задовольнив цивільні позови у справі та застосував спецконфіскацію:

468 млн грн – спецконфіскація з “Енергомережі” і Крючкова;

понад 27 млн грн – Крючков має сплатити на користь АТ “Одеська ТЕЦ”;

понад 21 млн грн – Крючков має сплатити на користь “Запоріжжяобленерго”;

14 млн грн – мають сплатити солідарно Крючков та Кузьмінська на користь “Черкасиобленерго”.

З обвинувачених також стягнули 415 тис. грн судових витрат.

Що відомо про справу Крючкова