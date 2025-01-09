ВАКС призначив 15 років ув’язнення екснардепу Крючкову, який втік за кордон
Судді визнали винуватою також і його спільницю – колишню виконувачку обов’язків голови правління ПАТ “Черкасиобленерго”.
Вищий антикорупційний суд ухвали вирок щодо колишнього народного депутата Дмитра Крючкова у справі про організацію ним заволодіння коштами компаній ПАТ “Черкасиобленерго” та ПАТ “Запоріжжяобленерго”.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Крючкову призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.
Щоправда сам Крючков ще на початку року виїхав за кордон і не повернувся. Підставою для виїзду стало те, що він має п’ятьох дітей. До цього він виїздив на кілька днів і повертався, але 15 лютого виїхав і більше не повернувся.
У засіданнях суду він брав участь по відеозв’язку і повідомляв, що має право на постійне проживання в Монако.
Судді визнали винуватою також і спільницю Крючкова – колишню виконувачку обов’язків голови правління ПАТ “Черкасиобленерго” Світлану Кузьмінську. Їй призначили 8 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.
Окрім позбавлення волі, суд задовольнив цивільні позови у справі та застосував спецконфіскацію:
- 468 млн грн – спецконфіскація з “Енергомережі” і Крючкова;
- понад 27 млн грн – Крючков має сплатити на користь АТ “Одеська ТЕЦ”;
- понад 21 млн грн – Крючков має сплатити на користь “Запоріжжяобленерго”;
- 14 млн грн – мають сплатити солідарно Крючков та Кузьмінська на користь “Черкасиобленерго”.
З обвинувачених також стягнули 415 тис. грн судових витрат.
Що відомо про справу Крючкова
- За версією обвинувачення, у 2014-2015 роках службові особи приватної компанії заволоділи коштами які мали надійти до “Черкасиобленерго” та “Запоріжжяобленерго”. Суть схеми зводилася до того, що споживачі електрики платили гроші не напряму обленерго, а доплачували ще й фірмі-посереднику “Енергомережа”, яку контролював Крючков.
- Загальні збитки енергопостачальним компаніям складають понад 1,5 млрд грн, з яких під час досудового розслідування відшкодовано понад 315 млн гривень.
- ВАКС також розглядає ще одну справу, в якій Крючков проходить як обвинувачений. У ній йдеться про недоотримані доходи ПАТ “Запоріжжяобленерго” та ДП “Енергоринок” на понад 346 млн грн.
- У жовтні минулого року Крючкова оголосили в міжнародний розшук.
- Крючков був народним депутатом із квітня 2006 до листопада 2007 від Блоку Юлії Тимошенко. Близько трьох років екснардеп переховувався від слідства і був екстрадований із Німеччини напередодні президентських виборів у 2019 році.