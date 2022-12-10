На Запоріжжі проводять розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами

На території одного з заміських клубів відпочивальниця виявила близько десяти котів, які за зовнішніми симптомами були отруєні. Вона відзняла емоційне відео й виклала його в соціальній мережі. Відомості внесено до ЄРДР, тривають слідчі дії.

Повідомлення про подію на спецлінію 102 надійшло вчора, 8 грудня, від небайдужої громадянки. Вона побачила опубліковане відео, в якому близько десяти котів страждають від ймовірного отруєння. У своєму дописі автор публікації вказала, що бідолашних тварин із явними ознаками інтоксикації виявила в одному з закладів відпочинку Вільнянського району.

Вона намагалася самотужки надати пухнастим допомогу, проте деякі з них уже були мертвими.

Того ж дня поліцейські виїхали на місце події, оглянули територію закладу та опитали свідків. Правоохоронці з’ясували, що небайдужі громадяни встигли поховати двох загиблих котів. Інших ймовірно отруєних тварин знайдено не було.

Трупи вказаних тварин буде направлено на проведення дослідження для встановлення причин смерті.

За цим фактом слідчі відділення поліції №2 Запорізького РУП під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з конфіскацією тварини.

Відділ комунікації поліції Запорізької області