У центрі Львова двоє чоловіків з ножами напали на 22-річного перехожого

У п’ятницю над ранок, 11 вересня, у центрі Львова особи ромської національності поранили ножем 22-річного львів’янина. На вулиці стався конфлікт між батьком і сином ромської національності та львів’янином, під час якого львів’янин і отримав удар ножем у передпліччя.



У патрульній поліції Львівщини повідомили, що близько 5:00 ранку на площі Галицькій у центрі Львова стався конфлікт між групою осіб, під час якого 22-річному львів’янину завдали ножове поранення. За даними медиків, у постраждалого – різані рани лівого передпліччя з пошкодженням сухожиль. Його госпіталізували.

Після цього нападники сіли у таксі, яке стояло неподалік, та поїхали з місця події. Поліцейським вдалося встановити, що далі двоє учасників конфлікту пересіли в інше таксі позаду пам’ятника Шевченку та поїхали у напрямку Рясного.

Згодом водій таксі повідомив поліцейським, що залишив чоловіків наприкінці вулиці Шевченка. При цьому зазначив, що вони цілу дорогу сварилися на незрозумілій для нього мові.

Патрульні опитали місцевих мешканців за адресою, яку вказав таксист, та встановили, що схожі за описом особи винаймають там помешкання.

Коли поліцейські прибули за вказаною адресою, двері відчинили 30-річна жінка та її 13-річний син. Патрульні опитали хлопця. Спочатку він усе заперечував, а потім таки зізнався, що був учасником конфлікту, однак удар ножем здійснив не він. Інспектори поцікавилися де батько хлопця, однак жінка відмовилася від пояснень. Вона надала його фото і очевидці зазначили, що він дуже схожий на учасника конфлікту.

Маму з хлопцем для встановлення обставин доправили у Галицький відділ поліції. Наразі ймовірного винуватця злочину – батька хлопця – розшукує поліція.

Поліцейські не розголошують особистих даних нападників. За даними ZAXID.NET, учасниками конфлікту, під час якого підрізали львів’янина, були особи ромської національності. Також відомо, що чоловіки перебували у нетверезому стані.