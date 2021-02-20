У Києві курсант-практикант спільно з оперативниками затримав трьох розбійників

Під час проходження практики у Святошинському управлінні поліції молодий оперативник допоміг затримати нападників на перехожого. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

У Святошинському районі невідомі побили чоловіка та забрали особисті речі. Очевидці події негайно викликали поліцію та лікарів. Слідчо-оперативна група територіального управління поліції, яка прибула на виклик, належним чином задокументувала злочин.

Курсант 4-го курсу Національної академії внутрішніх справ Павло Шульга, який перебував у складі оперативної групи, негайно розпочав пошуки правопорушників:

«Потерпілий розповів нам, що троє невідомих побили його і забрали рюкзак, в якому знаходився мобільний телефон та особисті речі, а також надав детальний опис нападників. Ми переглянули відео з камер спостереження та встановили маршрут втечі зловмисників. Через декілька годин відпрацювання орієнтування ми встановили місце перебування нападників та затримали їх із речовими доказами у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Зловмисниками виявились кияни, 1996, 2001 та 2004 років народження. У результаті проведення невідкладних обшуків за місцем їх проживання поліцейські виявили та вилучили речі потерпілого та ножі.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Я прагну, аби в місті, де живу я та моя родина, було безпечно, саме тому я йду на службу в поліцію. А цей перший досвід затримання злочинців стане корисним для роботи в майбутньому», — додав Павло Шульга.

Відділ комунікації поліції Києва