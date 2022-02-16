На Житомирщині за поширення злочинного впливу до 7 років ув’язнення засуджено «смотрящого»

За публічного обвинувачення Житомирської обласної прокуратури вперше в Україні до реального покарання засуджено ув’язненого, який перебував у статусі «смотрящого», поширював злочинний вплив та вимагав неіснуючий борг (ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 189 КК України). Вироком Богунського районного суду м. Житомира чоловіка засуджено, з врахуванням невідбутого строку, до позбавлення волі на 7 років і 2 місяці.

Встановлено, що уродженець Житомирщини, відбуваючи своє дванадцяте покарання у колонії, на прохання раніше судимої місцевої жительки, вимагав у чоловіка неіснуючий борг, до того ж, удвічі збільшивши його суму.

Засуджений неодноразово телефонував потерпілому та вимагав сплатити гроші до конкретної дати. У разі несплати погрожував застосувати свій кримінальний авторитет та залучити підконтрольних йому осіб на волі для фізичної розправи і знищення його майна.

Щодо жінки, яка звернулася до засудженого скеровано до суду обвинувальний акт за фактом звернення за застосуванням злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-3 КК України).

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури