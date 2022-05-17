Викрито мешканця Слов’янська, який передавав ворогу місця дислокації українських захисників

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю м. Слов’янська у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також стосовно нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави у порядку ст. 615 КПК України.

За даними слідства, у травні 2022 року громадянин добровільно погодився допомагати окупантам. Використовуючи месенджер «Telegram», він передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки Збройних Сил України на території м. Слов’янськ Донецької області.

Також підозрюваний, перебуваючи у м. Слов’янськ, зняв на власний телефон відео і фото, а також встановив географічні місця дислокації особового складу Національної гвардії України на електронній карті та передав цю інформацію представнику країни-агресора. Окрім того, чоловік повідомив загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора