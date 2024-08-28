ВАКС відпустив голову АМКУ Кириленка під мізерну заставу

28 серпня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, підозрюваного у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляють пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та НАБУ.

Суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, про тримання під вартою та застосував до високопосадовця запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30,28 млн грн.

Як йдеться в повідомленні, прокурор не погоджується із вказаним рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила. Вищий антикорупційний суд взяти голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка під варту із заставою у понад 121 млн грн.

Детективи НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку.

Серед набутого майна:

7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

2 гаражних бокси;

6 машино-місць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль “ВМW Х3”.

Загальна вартість активів – 61,7 млн грн, при цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок, заявили в САП.

Економічна правда