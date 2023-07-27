ВАКС залишив екскерівника податкової Насірова під вартою

Судді Вищого антикорупційного суду залишили колишнього керівника ДФС України Романа Насірова під вартою ще на 60 діб із альтернативою внесення застави у розмірі 261,5 млн грн.

Про це пише УНН із посиланням на ВАКС.

“… колегія суддів Вищого антикорупційного суду розглянула та задовольнила клопотання прокурора САП щодо продовження строку дії запобіжного заходу колишньому керівнику ДФС України у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 23.09.2023) із альтернативою внесення застави у розмірі 261 582 640 грн”, – йдеться у повідомленні.

Колишній посадовець підозрюється в одержанні на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із відшкодуванням ПДВ у значному розмірі юридичним особам, підконтрольним власнику агрохолдингу (ч. 4 ст. 368 КК України).

У лютому 2023 року повідомлялося, що слідство у справі щодо колишнього голови ДФС України Романа Насірова та його радника, підозрюваних в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі – понад 722 млн грн, завершено.

Справу ексголови ДФС Насірова щодо хабара у 722 млн грн скерували до суду у травні.