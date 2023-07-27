ВАКС залишив екскерівника податкової Насірова під вартою

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Судді Вищого антикорупційного суду залишили колишнього керівника ДФС України Романа Насірова під вартою ще на 60 діб  із альтернативою внесення застави у розмірі 261,5 млн грн.

Про це пише УНН із посиланням на ВАКС.

Роман Насіров вийшов з СІЗО (відео)

Роман Насіров

“… колегія суддів Вищого антикорупційного суду розглянула та задовольнила клопотання прокурора САП щодо продовження строку дії запобіжного заходу колишньому керівнику ДФС України у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 23.09.2023) із альтернативою внесення застави у розмірі 261 582 640 грн”, – йдеться у повідомленні.

Колишній посадовець підозрюється в одержанні на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із відшкодуванням ПДВ у значному розмірі юридичним особам, підконтрольним власнику агрохолдингу (ч. 4 ст. 368 КК України).

У лютому 2023 року повідомлялося, що слідство у справі щодо колишнього голови ДФС України Романа Насірова та його радника, підозрюваних в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі – понад 722 млн грн, завершено.

Справу ексголови ДФС Насірова щодо хабара у 722 млн грн скерували до суду у травні.

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