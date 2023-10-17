Валютного шахрая, який ошукав громадян на $70 тис., засуджено до 5 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва оголошено обвинувальний вирок чоловіку, який під виглядом обміну валюти заволодівав коштами громадян (ч. 4 ст. 190 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 20-річний уродженець Запорізької області разом зі спільником розмістили на сайті оголошення, в якому пропонували обмін валюти за вигідним курсом.



Для реалізації схеми аферисти облаштовували на території Голосіївського та Шевченківського району міста Києва фейкові пункти обміну валют, куди і запрошували потенційних клієнтів.

При цьому зловмисники підшуковували лише тих клієнтів, які звертались за обміном значної суми грошей.

У ході судового розгляду доведено причетність обвинуваченого до скоєння у 2023 році двох таких епізодів, внаслідок чого громадянам завдано шкоди на суму понад 70 тис. доларів США.

За результатами судового розгляду Шевченківським районним судом міста Києва підтримано позицію прокурора та засуджено зловмисника до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Київської міської прокуратури