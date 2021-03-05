«Ваш сын попался с наркотой!»: жительница Волчанска отдала мошеннику ₴200 тысяч

59-летняя жительница Волчанска стала жертвой популярной схемы обмана, когда неизвестные сообщают по телефону о родственнике, якобы попавшем в полицию, и предлагают за деньги «решить вопрос».

Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

По словам потерпевшей, 3 марта ей позвонил неизвестный мужчина, назвался сотрудником полиции и сообщил, что ее сына задержали с наркотиками. Звонивший также добавил, что задержанного можно отпустить и закрыть дело против него. Но для этого понадобятся деньги.

После телефонного разговора женщина встретилась с мужчиной и отдала ему 200 000 гривен.

На следующий день она обратилась в полицию.

Правоохранители напоминают, что есть простое правило которое поможет не попасть на удочку мошенников. Обязательно спросите у того, кто пугает историей о родственнике, попавшем в полицию, как фамилия, имя и отчество задержанного. Заодно и дату рождения можно спросить. После такого вопроса неизвестный просто-напросто бросит трубку, потому что не знает. А вы сможете сберечь свои нервы и ценности.