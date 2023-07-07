«Ваша донька потрапила у ДТП»: у Луцьку затримали шахраїв, які видурили у пенсіонерки 2000 доларів

Двоє чоловіків прийшли до помешкання 84-річної лучанки та повідомили, що її донька потрапила в аварію і для лікування потрібні великі кошти.

На емоціях жінка віддала невідомим усі свої збереження – 2000 доларів. Лише після того, як шахраї пішли, – пенсіонерка зателефонувала доньці, з якою, звісно ж, було все гаразд.

Отримавши повідомлення про скоєння шахрайства, співробітники поліції одразу ж розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів. Було зібрано слідову інформацію, допитано свідків, до пошуків залучили також кінолога з службовою собакою. Встановити зловмисників допомогли і відео з камер спостереження, які оперативно опрацювали поліцейські.

Вже за менше ніж годину зловмисників поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це 32-річні нині мешканці Києва. Встановлено також, що чоловіки причетні до скоєння крадіжки у Луцьку.

Наразі слідчі вже оголосили зловмисникам підозри за ч.2 ст.190 (Шахрайство) та ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави.

Сектор комунікації поліції Волинської області