«Ваша онука потрапила у ДТП…»: на Харківщині повідомлено про підозру рецидивісту

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 49-річному рецидивісту за фактом шахрайства, вчиненого повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 червня 2022 року жінка подзвонила до потерпілої та сказала, що її онука потратила у ДТП у м. Полтаві та отримала численні тілесні ушкодження. Також вона сказала, що жінці потрібно передати гроші на лікування знайомому онуки, який приїде за ними. Чоловік прийшов до квартири жінки, де вона передала йому на «лікування» 30 тис. грн.

Наразі встановлюється фігурантка, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.

Також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить СВ Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура