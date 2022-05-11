Вбивство через ревнощі: на Сумщині затримано підозрюваного у злочині

10 травня у Роменському районі від чисельних травм померла 38-річна жінка. Поліція затримала її співмешканця, який зізнався у вбивстві.

Жінка померла до приїзду медиків. Під час огляду квартири поліцейські виявили ймовірне знаряддя вбивства. У скоєному запідозрили 35-річного співмешканця загиблої. Його затримали того ж для на одній з вулиць міста, зазначають у Нацполіції Сумщини.

Чоловік зізнався у вбивстві та пояснив, що запідозрив жінку у зраді.

«Брав до рук, що попадеться: то молоток, то кухонний ніж, то сокиру, і наносив удари», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці затримали чоловіка. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 “Умисне вбивство”. // Суспільне