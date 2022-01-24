Вбивство із розчленуванням – у Києві судитимуть співмешканця жертви

За процесуального керівництва Подільською окружною прокуратурою міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно чоловіка за фактом вчинення умисного вбивства співмешканки у Подільському районі столиці.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2021 року між обвинуваченим та потерпілою виникла сварка, у ході якої чоловік завдав жінці 17 ножових поранень, таким чином позбавивши її життя.

Після цього з метою приховати злочин обвинувачений розчленував тіло потерпілої та помістив його до морозильної камери. Після цього чоловік виїхав з міста, однак був затриманий працівниками поліції на території Черкаської області.

За результатами проведеної судової психіатричної експертизи обвинуваченого визнано осудним.

Злочин кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України як умисне вбивство, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років. Обтяжуючою кримінальну відповідальність обставиною є вчинення злочину, пов’язаного із домашнім насильством.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура