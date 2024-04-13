Вбили чоловіка та заховали тіло в лісі: на Прикарпатті оперативно розкрито тяжкий злочин

Правоохоронці встановили, що фігуранти умисно позбавили життя 36-річного мешканця Калуша. Його тіло закопали в лісовому масиві Калуського району. Ще одному потерпілому нанесли тілесні ушкодження та заволоділи його майном. Поліцейські оперативно встановили осіб зловмисників та затримали їх. Слідчі повідомили їм про підозру.

Поліцейські встановили, що днями між чотирма чоловіками, мешканцями Калуша, відбувся конфлікт під час застілля.

Під час бійки фігуранти нанесли тілесні ушкодження 20-річному чоловіку та заволоділи його грошима, закордонним паспортом, мобільним телефоном. Другому чоловіку, 36-річному калушанину, нанесли множинні тілесні ушкодження, від яких він помер на місці. Надалі зловмисники заховали тіло чоловіка, закопавши його в лісовому масиві.

Оперативні працівники управління Карного розшуку ГУНП в Івано-Франківській області встановили осіб, причетних до тяжких злочинів. Йдеться про 35-річного та 32-річного мешканців Калуша, уже раніше судимих за тяжкі злочини. Невдовзі їх обох затримали. За їхніми місцями проживань проведені обшуки. Речові докази направлено на експертизи.

Слідчі Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області уже оголосили фігурантам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (Розбій) та п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини