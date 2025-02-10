Вбивство двох українок у Німеччині: подружжя викрадачів дитини засудили до довічного

Земельний суд Мангайма, що на півдні Німеччини, засудив до довічного ув’язнення 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка за вбивство у березні 2024 року українки та її матері та у викраденні дитини.

Як повідомляє у понеділок, 10 лютого, агенція dpa, суд припустив, що подружжя мало намір видати дитину однієї з жертв за свою власну, а також встановив особливу тяжкість їхньої провини. Це означає, що дострокове звільнення з в’язниці для засуджених після 15 років у тюрмі є практично неможливим. Втім, додає dpa, на рішення суду ще можна подати апеляцію.

На початку судового засідання у січні обидва підсудних у заявах, зачитаних їхніми адвокатами, зізналися у скоєнні злочинів. Обидва також висловили каяття. Чоловік заявив, що забив двох жінок до смерті гумовим молотком.

Мотив: бажання мати дівчинку

За версією прокуратури, подружжя вбило 51-річну українську біженку Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту, щоб забрати дитину останньої. Вбивство було скоєне, за даними слідства, після того, як зловмисники потайки підклали жертвам у їжу психотропні речовини. Імовірно, це сталося під час вечері у китайському ресторані, куди подружжя зловмисників запросило жертв під приводом святкування дня народження.

Тіло 51-річної бабусі викраденої дитини після двотижневих пошуків виявила на березі озера поблизу міста Хокенгайм. Кількома днями раніше поліція у Хоккенгаймі на березі Рейну знайшла тіло її дочки з ознаками насильницької смерті. Як встановило слідство, після вбивства 27-річну жінку намагалися спалити.

Мати, бабуся та дитина проживали у центрі розміщення біженців після того, як переїхали до Німеччини з України, рятуючись від війни. “Щоб збільшити шанси на викрадення дитини, 44-річна жінка вступила до групи підтримки українських біженців у Telegram, через яку у січні 2024 року зв’язалася з 27-річною жертвою, коли вона шукала перекладача для майбутнього народження доньки”, – зазначили у прокуратурі.

На момент вбивства матері і бабусі дівчинці було лише п’ять тижнів. Мотивом злочину, як вважає слідство, стало прагнення пари мати дівчинку. Як з’ясували журналісти видання Die Zeit, у подружжя обвинувачених вже є діти, яких вони виховували разом. У жінки – двоє синів від першого шлюбу, а також восьмирічний на момент злочину спільний син. У чоловіка, за даними видання, є донька від першого шлюбу, яку він, однак, рідко бачив.

Чоловік, йдеться у розслідуванні Die Zeit, зізнався психологам, що прагнув зробити дружину щасливою, здійснивши її мрію про доньку. З посиланням на документи слідства і дані психологічних експертиз, видання повідомляє, що зловмисниками розглядалися різні варіанти отримати дівчинку, зокрема викрадення новонародженого немовля у лікарні. Зрештою, однак, з’явився план викрасти дитину однієї з українських біженок.

Знання російської як привід для знайомства

За даними видання Die Zeit, зловмисниця вільно володіє російською. Вона – донька росіянки і російського німця – народилася у Казахстані і приїхала до Німеччини у віці 15 років. Познайомившись з українками, жінка наполегливо пропонувала допомогу з перекладом у різних інстанціях, йдеться у статті Die Zeit.

Зловмисниця, як повідомляє видання з посиланням на дані слідства, вже після народження дитини 27-річної українки, під приводом допомоги біженці отримала без її відома свідоцтво про народження для дитини під інше ім’я, під яким подружжя і планувало виховувати дівчинку після вбивства її матері. Рідним і знайомим подружжя розповідало різні версії того, звідки взялася дівчинка. Зокрема, що її буцімто привезли з Чехії. // Deutsche Welle