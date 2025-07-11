Вбивство полковника СБУ у Києві: поліція розіслала орієнтування на двох людей

Розшукують чоловіка та жінку, які можуть бути причетними до вбивства.

Правоохоронці оголосили у розшук двох осіб, які можуть бути причетними до вбивства у Києві полковника СБУ.

“Голосіївським УП ГУ Національної поліції у м. Києві за скоєння особливо тяжкого кримінального правопорушення передбаченого ст. 348 КК України розшукуються ГУЛАЛИЗАДА ХАГАДИ (GULELIZADE ZAQANI) 07.09.1981 р.н., разом з ГУЛІЄВА НАРМІН (GULIYEVA NARMIN),24.06.1991 р.н”, – йдеться в орієнтуванні Нацполіції.

У поліції попереджають, що ці люди можуть бути озброєні вогнепальною зброєю та чинити опір.

В разі отримання інформації щодо місця знаходження підозрюваних просять повідомити працівників поліції у м. Києві. // LB.ua